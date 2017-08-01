Призовой фонд Международного марафона в Астане составит $60 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 августа в Астане пройдет Международный марафон под эгидой Шанхайской организации сотрудничества и в честь 25-летия со дня основания Форума «Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», сообщается на сайте Федерации легкой атлетики РК.

Член оргкомитета марафона Марат Жыланбаев сообщил, что призовой фонд марафонской дистанции составил 60 тысяч долларов. Денежными призами на марафонской дистанции будут награждены лучшие девять спортсменов у мужчин и женщин. При этом, если победитель у мужчин пробежит дистанцию за 2 часа и 20 минут, он получит 13 тысяч долларов. Если он не уложится в это время, размер приза составит 7,5 тыс. долларов. У женщин критерий составляет 2 часа и 40 минут. Памятными призами будут награждены лучшие участники забега на 10 километров у мужчин и женщин.



Также организаторы напомнили, что участники будут соревноваться на трех различных дистанциях - 42 км и 195 м (марафон), 10 км и 2017 м. Последняя дистанция 2017 метров пройдет в рамках забега EXPO Run.



Менеджер по маркетингу и PR федерации легкой атлетики Макпал Зинашева отметила, что «главная цель предстоящих забегов - это популяризация массового спорта».



Кроме того, помимо любителей и профессионалов участие в астанинском международном марафоне примут известные казахстанские спортсмены и деятели искусств. Среди них олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, известный актер Максим Акбаров, участницы конкурса «Мисс Казахстан».

Все участники, прошедшие регистрацию на забеги, получат стартовые пакеты, которые включают в себя: рюкзак, стартовый номер с электронным чипом, футболку с символикой марафона, информационный бюллетень и сувениры от партнеров. Выдача стартовых пакетов будет производиться 25 (с 16:00 до 22:00), 26 (с 14:00 до 20:00) и 27 (с 05:00 до 06:30) августа. Участие в забегах является платным - за марафонскую дистанцию взнос составляет 5000 тенге, за 10 км - 3000 тенге. Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями участвуют бесплатно, участие в EXPO Run - бесплатное для всех.

27 августа в 6:30 начнется разминка с профессиональными инструкторами, а в 7:10 состоится торжественная церемония открытия. Забег на марафонскую дистанцию стартует в 7:30, на 10 км - в 7:50 и на 2017 м - в 8:10. Стартуют забеги с территории парковки EXPO-2017.

Отметим, что в Международном марафоне ШОС и СВМДА в Астане планируется участие около 5 тысяч человек. Помимо любителей в марафоне выступят и профессионалы.

Добавим, что организаторами Международного марафона ШОС и СВМДА являются Министерство культуры и спорта РК, Федерация легкой атлетики РК и Юньнаньская компания культуры и спорта «Шанхэ».