Призеров первого Astana Winter Marathon наградили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился первый зимний забег на длинные дистанции Astana Winter Marathon, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организационного комитета мероприятия.

Как сообщалось ранее, всего в марафоне на дистанциях 10, 21 и 42 км 195 м приняли участие около 400 спортсменов из разных регионов Казахстана.







Большую часть спортсменов составили мужчины, всего 298 человек, число женщин-участниц забега - 90. Самому юному участнику забега было 9 лет, а самому возрастному 70 лет.







В числе участников марафона были представители государственных органов и казахстанского бизнеса. В частности, председатель АО «Банк развития Казахстана» Болат Жамишев финишировал на дистанции 21 км, а глава компании «BI Group» Айдын Рахимбаев с семьей на дистанции 10 км.







Призы и ценные подарки вручили победителям в абсолютном зачете на каждую дистанцию и в трех возрастных категориях (18-34, 35-44, 45+). Абсолютными чемпионами на дистанции 10 км стали Арман Галымов и Асем Меркажанова, на дистанции 21 км - Павел Брода и Асель Куспанова, а в марафонском забеге абсолютным победителем стал Аскар Жанабергенов.



















