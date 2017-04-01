Приземления космонавтов ожидают в Казахстане  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня службы авиационного поиска и спасения Росавиации будут встречать международный экипаж, завершающий работу на Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посадка спускаемого аппарата ожидается в понедельник, 10 апреля в 17 часов 21 минуту местного времени. Встреча экипажа в аэропорту Караганды запланирована после 21:00», - сообщил начальник Байконурского филиала Единой системы службы авиационного поиска и спасения Росавиации Сергей Семченко.





Как сообщалось, посадку экипажа пилотируемой капсулы «Союз-МС-02» обеспечивают более 200 специалистов наземных служб спасения.

На Землю после длительной космической экспедиции возвращаются российские космонавты - командир корабля Сергей Рыжиков, бортинженер Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу.