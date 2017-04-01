Привязанная к световой опоре девочка просила милостыню в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Привязанная к световой опоре четырехлетняя девочка просила милостыню в Караганде, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Увидев фото ребенка в соцсетях, полицейские оперативно нашли ребенка.

"Сотрудниками ювенальной полиции УВД Караганды проведен рейд в районе рынка «Шығыс», «Алтын Арба», «Самал», а также возле двух торговых домов. В ходе рейдового мероприятия выявлены четверо несовершеннолетних детей, которые бегали вдоль дороги и занимались попрошайничеством у прохожих. Находились без родителей. Дети доставлены в Центральный отдел полиции. Старшему ребенку 11 лет, двоим другим 6 лет и 4 года, мальчику 5 лет", - прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.



Дети не смогли назвать свои полные анкетные данные и адрес проживания.



"При выяснении обстоятельств старшая девочка пояснила, что 4 апреля они ходили вдоль дороги с четырехлетней девочкой в районе рынка и просили деньги у прохожих. При этом пояснили, что их мать находилась в супермаркете, а они убежали. Младшая девочка нашла веревку и попросила, чтобы сестра привязала ее к столбу. В это время к ним подошел мужчина европейской национальности и попросил разрешение их сфотографировать. Они отказались. Но после того, как мужчина предложил им 50 тенге, они согласились", - изложил версию детей Бакытжан Кудияров.



В настоящее время дети определены в центр адаптации несовершеннолетних Темиртау.