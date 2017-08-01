Пришло время производить свою сельхозтехнику - Президент

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев считает, что Казахстану пришло время начать выпускать собственную сельскохозяйственную технику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече Главы государства с фермерами Акмолинской области крестьяне обратили внимание на производство сельскохозяйственной техники. К примеру, директор ТОО «Комбайновый завод «Вектор» Шота Джахуташвилли сообщил, что компания способна выпускать в год 300 единиц такой техники. В будущем году этот показатель планируется довести до 500 единиц.

«Отечественные комбайны значительно дешевле импортных. К тому же не составит труда найти заменяющие запчасти, если они выйдут из строя. Зарубежные комбайны собраны в соответствии с работой во влажном климате. Наш климат сухой, и нам выгодна своя техника», - заявили крестьяне.

«Пришло время производить собственную сельскохозяйственную технику. Для этого будут созданы все условия», - в свою очередь сказал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, Глава государства поднял вопрос развития сельскохозяйственных кооперативов и оптимизации крупных компаний.

Также во время встречи Президент поздравил с 80-летним юбилеем Героя Социалистического труда, почетного гражданина Акмолинской области, директора компании «Ижевский» Ибрагима Жангоразова.