Прирост накоплений в ЕНПФ составил 7% в январе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» отмечают положительную динамику по инвестиционному доходу пенсионных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая сумма пенсионных накоплений, по состоянию на 1 февраля 2018 года, составила 7,8 трлн тенге. При этом, по словам заместителя председателя правления АО «ЕНПФ» Сауле Егеубаевой, общая сумма поступлений в январе 2018 года составила 65,3 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 млрд, то есть прирост составил 7%.



«Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, на 1 февраля составила 9,8 млрд тенге. Доходность пенсионных активов фонда за январь месяц составила 0,13%, при этом, если сравнивать доходность и уровень инфляции в годовом выражении (январь 2017 - январь 2018), то эти показатели составили 7,88% и 6,8% соответственно»,- сообщила на пресс-конференции Сауле Егеубаева.



Согласно озвученным данным, средняя сумма накоплений у мужчин предпенсионного возраста, которые находятся в системе более 16 лет, составляет порядка 2,6 млн тенге, у женщин - порядка 2 млн тенге. Накопления вкладчиков предпенсионного возраста, которые делают регулярные (не менее 9 раз в год) взносы, составляют порядка 3,3 млн тенге у мужчин и 2,3 млн у женщин.



«Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за январь 2018 года составила 48,9 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 1,3 млрд тенге. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 43,14 млрд тенге, из них в страховые организации 2,09 млрд тенге»,- добавила Сауле Егеубаева.