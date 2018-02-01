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Природным газом полностью обеспечат город Кентау в ЮКО

27 Февраля 2018 14:00 616
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Природным газом полностью обеспечат город Кентау в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом году жителей города Кентау Южно-Казахстанской области полностью обеспечат природным газом. На эти цели было выделено 3 млрд. 842 млн. тенге, строительство газораспределительных трубопроводов завершено в 2017 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Как отмечается, завершены строительно-монтажные работы АГТС №14, подведены электрические системы. Кроме того, установлен 1 трансформатор, 5 молниеотводов и опора прожектора.

На сегодняшний день, в целях обеспечения природным газом города Кентау и села Хантаги на сумму 67,8 млн. тенге разработана проектно-сметная документация. Строительные работы в этом году намерены провести в три этапа.

Наряду с этим, на разработку проектно-сметной документации, в целях обеспечения природным газом населенных пунктов Карнак, Кушата и Байылдыр было выделено 33,8 млн. тенге. Ожидается, что эти работы будут завершены в этом году.

Природным газом полностью обеспечат город Кентау в ЮКО 

Стоит отметить, глава региона Ж.Туймебаев уделяет особое внимание газификации населенных пунктов. По инициативе акима области разработан и утвержден план работ на 2017-2020 годы.

Напомним, к началу 2017 года в области было газифицировано 300 населенных пунктов. Согласно плану, в течение трех лет «голубым топливом» обеспечат дополнительно 383 населенных пунктов. На эти цели из бюджета было выделено 13 млрд. 400 млн. тенге.

В 2018 году в регионе в сфере обеспечения природным газом планируется строительство 67 объектов, газифицированы будут 42 населенных пунктов, где проживают 60,3 тыс. человек. 

Природным газом полностью обеспечат город Кентау в ЮКО 
Природным газом полностью обеспечат город Кентау в ЮКО 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область,
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