Приостановлены полеты всех Ту-154 Минобороны России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полеты всех Ту-154 приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы, которая произошла 25 декабря, сообщает РБК.

«В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования», - рассказал источник.

По словам источника, это решение существенно не скажется на воздушных перевозках, поскольку в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число самолетов данного типа.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что поскольку самолеты модификации Ту-154Б-2 обслуживают только Минобороны, решение об их дальнейшей эксплуатации будет принимать именно это ведомство. По его словам, в гражданской авиации используются только самолеты модификации Ту-154М и решение об их дальнейшей эксплуатации на повестке дня не стоит.

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря 2016 года в 08:27 по времени Астаны через две минуты после взлета из Сочи. На его борту находились съемочные группы трех телеканалов - НТВ, «Звезды» и «Первого». Среди 92 жертв крушения - девять журналистов. Это Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов с Первого канала, Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов с НТВ и сотрудники «Звезды» Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. Также на борту находились военнослужащие, музыканты имени Александрова, врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты и директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.