Применивший электрошокер к задержанному полицейский в ВКО осужден на 5 лет

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанский областной суд оставил в силе приговор в отношении инспектора полиции Катон-Карагайского РОВД, обвиняемого в избиении местного жителя и применении электрошокера, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру.

Катон-Карагайский районный суд ранее признал полицейского виновным в превышении власти должностным лицом с применением насилия и приговорил его к 5 годам заключения.

Во время процесса было установлено, что участковый А. в опорном пункте полиции в селе Улкен Нарын беспричинно нанес гражданину Б., доставленному в участок в нетрезвом состоянии, несколько ударов кулаком по животу и груди. Затем А. умышленно с помощью электрошокера стал наносить травмы потерпевшему. Из-за воздействия тока у Б. образовались ожоги по всему телу. После этого участковый вывез мужчину за пределы села, где и оставил его.

Материал об инциденте поступил в прокуратуру ВКО, после чего расследованием занималась антикоррупционная служба.

Гособвинитель, представлявший надзорное ведомство во время процесса, просил суд признать подсудимого виновным.

В результате полицейскому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Отбывать наказание он должен в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, сообщили в надзорном ведомстве.