Приход весны определил повестку уходящей недели - обзор событий

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя запомнится нестандартной сменой сезонов зимы на весну с ее традиционными паводками, подтоплениями, укреплением дамб на юге и в центре страны, и температурными перепадами, с морозами и метелями, на севере и востоке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе зацвели одуванчики, на востоке страны бушевала снежная метель, а в это время талые воды подтапливали населенные пункты Алматинской области, Шымкента и даже Байконура. Аким Актюбинской области предложил и вовсе переселить население из паводковых районов. Новости этой темы были одними из основных на ленте МИА «Казинформ», включая крупные происшествия - обрушения части общежития в Кызылорде 28 февраля, пожар в общежитии на Карабатане Атырауской области с жертвами и комплексе Nova City, пожар с гибелью семьи в Петропавловске.



В центре недели, 1 марта, расположился праздник - День благодарности, с его национальным многоголосьем, прославляющим родину. «Спасибо Казахстану» - раздавалось со всех уголков нашей большой страны от разных этносов, для которых он стал второй и единственной родиной. 1 марта 1995 года в стране открылся первый Дом дружбы (кстати, в Усть-Каменогорске), и инициированнный Президентом РК Н.Назарбаевым новый праздник - День благодарности - отмечается именно в этот день с 2016 года.



Люди разных национальностей делились с корреспондентами «Казинформа» по всей стране своими историями судеб, которая «забросила» их в Казахстан и говорили искренние слова благодарности казахскому народу, делившихся с ними кровом и хлебом. Также в этот день стало известно, что в Актобе намерены построить Этнодеревню. Очевидно, аким региона Бердыбек Сапарбаев намерен перенести в этот регион удачный пример Этнодеревни из Восточно-Казахстанской области, региона, который он возглавлял шесть лет.

Экономическая хроника уходящей недели наполнилась приятными сообщениями о запуске экспортоориентированных модернизированных производств. К примеру, в Актау запустили сталеплавильный арматурный завод, совместное предприятие Казахстана и Азербайджана, стоимостью 22 млн долларов. В Усть-Каменогорске полностью восстановили после пожара завод по производству OSB плит, готовятся к запуску. Завод восстановлен за счет средств НК «СПК «Ертыс». Здесь же на востоке страны определен местный производитель и поставщик малых архитектурных форм для дворовых площадок. В Костанайской области готовят к запуску Рудненский цементный завод, монтируется оборудование. Единый комбинат питания для школ и больниц намерены создать в Шымкенте. Эту инициативу продвигает АО «НК «СПК «Шымкент».

Производители яиц просили передать санитарный контроль объектов торговли Минсельхозу, еще одно обращение к центральной исполнительной власти прозвучало по поводу возобновления госпрограммы модернизации ЖКХ.

На этой же неделе произошли события, затрагивающие экономико-социальную сферу - в Усть-Каменогорске остановлено движение трамвайного транспорта. Энергетики «Шыгысэнерготрейд» остановили подачу электроэнергии Усть-Каменогорскому трамвайному парку из-за долгов перед ними свыше 70 млн тенге. Администрация города запустила дублирующие автобусные маршруты, но в целом вопрос остался «висеть в воздухе».



Не обошлась уходящая неделя и без резонансных новостей. В Астане задержан вице-министр энергетики Гани Садибеков, в Шымкенте также задержан аким города Жетысай, озвучивались показания о том, как делилось делилось наследство банкира Ержана Татишева, экс- министр национальной экономики Куандык Бишимбаев вновь заявил на суде, что взяток не брал.



Но прошедшая неделя принесла имена и новых, настоящих людей, о которых стало известно в эти дни. Строители Руслан Жалбаков, Жасулан Байсеитов, Акылбек Жахаимов, Руслан Бериков, Адильбек Дагыстан спасли людей на пожаре ЖК Nova City, передавая детей с горевшей квартиры 7 этажа. Еще двое, кстати курсант академии МВД Костаная Ерболат Кайнар и капитан Нурдаулет Мырзазияев нашли и вернули кошелек с полумиллионом тенге владельцу.



На этой неделе страна начала готовится к большому празднику - Наурызу и во всех регионах страны организаторы обсуждают программу его проведения. К примеру, аким Северно-Казахстанской области Кумар Аксакалов рекомендовал запретить закрытые обеды в юртах.



Значимым событием недели стала сегодняшняя новость о подписании Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан Постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Указом Президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года.



«Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения», - говорится в сообщении МИД РК.