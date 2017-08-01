Приграничный Хоргос может стать китайским Голливудом - Синьхуа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китайский боевик «Воины-волки 2» (Wolf Warriors 2) в 12-й день после выхода на экраны уже собрал в общей сложности 3,4 млрд юаней (507 млн долл США), что позволило установить новый рекорд по кассовым сборам на китайском кинорынке, пишет Синьхуа.

У этого самого кассового китайского фильма 14 продюсеров, трое из которых из китайского «Голливуда» - приграничного города Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай).

Хоргос - крупнейший сухопутный КПП на границе Китая и Казахстана - в сентябре 2014 года ему был официально присвоен статус города. Он был важным узлом на пути древнего Шелкового пути. По мере реализации стратегии «Пояс и путь» географические преимущества Хоргоса становятся все более и более очевидными.

В целях превращения Хоргоса в важное окно Китая на Запад китайское правительство предоставило ему льготную политику в разных аспектах, стимулируя тем самым социально-экономическое развитие города по всем направлениям. В частности, кинематография, телевидение, культура и средства массовой информации находится в числе индустрий, упор на поощрение развитие которых в Хоргосе делает государство.

Согласно последним статистическим данным Управления по контролю и регулированию рынка Хоргоса, в настоящее время в городе насчитывается 1847 предприятий сферы кинематографии, телевидения, культуры и СМИ, общий уставный капитал которых превысил 15 млрд юаней.

Тем не менее, перемещения сюда основной деятельности по съемкам и изготовлению фильмов большинства из этих предприятий пока еще не произошло. Как сообщил ответственный представитель городского Коммерческого управления, только в последние 2 года наблюдается массовое перемещение предприятий сферы кино и телевидения в Хоргос, который пока что не может удовлетворить потребности кинематографических предприятий, учитывая слабую базу, поздний старт, а также инфраструктурные объекты и укомплектованность в этой сфере.

Местные власти уже предприняли меры с целью изменить существующее положение как можно скорее. Заведующий отделом пропаганды парткома г. Хоргос Цао Цзянь отметил, что городская администрация поставила целью превратить Хоргос в «кинематографическую столицу Западного Китая», такую же, как американский Голливуд.

«Наше стремление заключается не только в увеличении числа зарегистрированных предприятий в данной отрасли, но и в привлечении предприятий в эти места с помощью льготной политики государства, содействуя тем самым развитию местной киноиндустрии и культурным обменам с разными странами Центральной Азии», - добавил он.

По словам замдиректора Управления по делам культуры, спорта, радиовещания, кинематографии и телевидения Хоргоса Чжан Вэньюаня, на первоначальном этапе местные власти планируют создать здесь тематический парк кинематографического и культурного типа, музей восковых фигур знаменитостей и центр двустороннего перевода китайской и зарубежной кино- и телепродукции, а также проводить международные кинофестивали и киновыставки. Все это будет способствовать развитию туризма, и в частности трансграничного туризма между КНР и Республикой Казахстан.

В настоящее время планировщики кино- и телеиндустрии заимствуют опыт строительства и работы таких знаменитых китайских баз кинематографа, как Хэндянь (провинция Чжэцзян, Восточный Китай). «Мы надеемся повторить их успешную практику», - сказал Чжан Вэньюань.

Генеральный директор киностудии «Даогэма» в Хоргосе Лю Цзюнь считает, что Хоргос отличается своеобразными природными, историческими и культурными преимуществами. «Развитие кино- и телепредприятий в Хоргосе будет способствовать освоению кинорынка Центральной Азии, а даже более просторного зарубежного кинорынка», - отметил он.