Погода
Астана -4 °С
Алматы 2 °С
Курс валют
USD 333.29
EUR 352.42
RUB 5.43
CNY 48.02

Пригородные поселки Астаны чистят от снежных заносов

Пригородные поселки Астаны чистят от снежных заносов
3 Января 2017 03:11 277

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальщики Астаны взялись за пригородные поселки. По данным районного акимата, за неделю вывезено порядка 100 тысяч кубов снега.    

Снегоуборка не прекращается и в праздничные дни.

«Снегоуборочные работы по всему району «Алматы» продолжаются бесперебойно. За последнюю неделю вывезено более 100 000 кубов снега. Активные работы в данном направлении проводятся ежедневно как днем, так и ночью. Задействовано достаточное количество теxники и дорожныx рабочиx, которые убирают улицы от снега», - говорится в сообщении акимата района «Алматы».

Пригородные поселки Астаны чистят от снежных заносов 

Как уверяют районные власти, к началу рабочей недели будет вывезено максимальное количество снега с улиц, тротуаров и дворов.

Пригородные поселки Астаны чистят от снежных заносов 

Напомним, накануне Нового года в акимате Астаны заверили, что коммунальщики будут работать круглосуточно в праздничные выходные.

Как позже заявил аким столицы Асет Исекешев, новогодняя ночь в столице прошла в штатном режиме: более 1,5 тысяч человек и более 300 единиц техники были задействованы в снегоуборке, дежурные бригады коммунальных служб следили за тем, чтобы не было аварий в системе энерго- и водоснабжения города.

К слову, многие жители города пишут в соцсетях о том, что в Астане чистят от снега только центральные улицы, на что акимат района Алматы, в частности, отметил, что снегоуборки ведутся и в пригородных поселках.

«Для жителей поселка Железнодорожный сообщаем, что по улицам и во двораx производится активная уборка от снега и сугробов. Работы в данном направлении продолжаются», - отметили в райакимате.


Пригородные поселки Астаны чистят от снежных заносов

 

Ключевые слова: Акимат, Проблемы ЖКХ, Астана,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив

В рубрике «Законопроекты» вы можете задать свой вопрос любому эксперту и получить ответ в режиме онлайн
×