Пригородные поселки Астаны чистят от снежных заносов 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальщики Астаны взялись за пригородные поселки. По данным районного акимата, за неделю вывезено порядка 100 тысяч кубов снега.

Снегоуборка не прекращается и в праздничные дни.

«Снегоуборочные работы по всему району «Алматы» продолжаются бесперебойно. За последнюю неделю вывезено более 100 000 кубов снега. Активные работы в данном направлении проводятся ежедневно как днем, так и ночью. Задействовано достаточное количество теxники и дорожныx рабочиx, которые убирают улицы от снега», - говорится в сообщении акимата района «Алматы».





Как уверяют районные власти, к началу рабочей недели будет вывезено максимальное количество снега с улиц, тротуаров и дворов.





Напомним, накануне Нового года в акимате Астаны заверили, что коммунальщики будут работать круглосуточно в праздничные выходные.

Как позже заявил аким столицы Асет Исекешев, новогодняя ночь в столице прошла в штатном режиме: более 1,5 тысяч человек и более 300 единиц техники были задействованы в снегоуборке, дежурные бригады коммунальных служб следили за тем, чтобы не было аварий в системе энерго- и водоснабжения города.

К слову, многие жители города пишут в соцсетях о том, что в Астане чистят от снега только центральные улицы, на что акимат района Алматы, в частности, отметил, что снегоуборки ведутся и в пригородных поселках.

«Для жителей поселка Железнодорожный сообщаем, что по улицам и во двораx производится активная уборка от снега и сугробов. Работы в данном направлении продолжаются», - отметили в райакимате.



