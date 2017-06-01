Придумавшая капельное орошение страна открыла павильон на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Страна, придумавшая капельное орошение, показала журналистам свой павильон на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Израиль является одним из лидеров в области инновационных технологий, но павильон у этой страны с темой «Энергия созидания» небольшой. Одновременно внутри павильона могут находиться 100 человек.

В двух залах гости увидят красочное мультимедийное шоу. «Страна энергии» - это шоу, которое погрузит посетителей в мир израильских ноу-хау в отрасли альтернативной энергетики, в том числе и расскажет о самом «зеленом» парламенте в мире. В последние годы были инвестированы большие деньги в технологии экономии электроэнергии и воды. Парламент Израиля возглавляет движение за экологический подход к работе среди всех законодательных органов мира. Помещение, в котором проходит это шоу, специально оборудовано 2400 LED-лампами и зеркалами площадью 150 квадратных метров, и таким образом у гостей складывается ощущение пребывания в бесконечном потоке энергии.







Между тем, «Энергия созидания» включает ключевое хореографическое шоу, сочетающее танцы на сцене, анимацию, которая проецируется на шестиметровом прозрачном экране, видеопроекцию на стенах зала и динамичную, словно парящую над сценой двухметровую LED-сферу. В этом шоу посетители почувствуют всю магию энергии созидания. Она символизирует способность одного человека создать свой собственный мир и преобразовать окружающую энергию вокруг.







«Израиль не богат природными ресурсами, но имеет самый бесценный ресурс, или «источник» энергии. Это, в первую очередь, человеческий ресурс, в который Израиль вкладывает значительные инвестиции. Все наши достижения стали возможны благодаря людям Израиля, их креативным навыкам созидания», - отметил комиссар павильона Элазар Коэн.













Отметим, что сегодня в Израиле насчитывается более 200 высокотехнологичных компаний, которые разрабатывают уникальные решения в сфере «зеленой» энергетики, а именно солнечной, ветровой и биомассовой. Кроме того, метод капельного орошения, который пользуются во всем мире, был изобретен в Израиле Симча Блассом и его сыном Ешаяху в 1959 году.