Причины непопулярности профессии художника назвал директор школы искусств

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Школы изобразительного искусства и дизайна имени Абылхана Кастеева Рамазан Тунгушбаев рассказал, почему художники находятся в застое, а нынешние дети выбирают робототехнику и дизайн, нежели живопись, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора изобразительной школы, дети охотно идут учиться живописи и рисунку. Но единицы выбирают профессию художника во взрослой жизни.

«Все будет зависеть от ребенка. Задача школы дать ребенку азы изобразительного искусства и живописи. А дальше, если он всю жизнь будет продолжать работу в этом русле и создавать новые шедевры, естественно, он станет востребованным и известным художником», - считает Рамазан Тунгушбаев.

Ранее престижная и богемная профессия, говорит он, стала синонимом застойности, плохих продаж и низких гонораров. Художники сегодня зарабатывают на жизнь, продавая свои шедевры на Арбате и рисуя портреты прохожих. А их дети уже выбирают профессии, навеянные требованием современного мира.

«Просто быть художником, к сожалению, не совсем востребовано. Их труд недостаточно оценивается. За исключением тех, кто сумел позиционировать себя на рынке. Не всем дано стать хорошим художником. Но художественное искусство помогает ребенку раскрываться в разных секторах профессий. Необязательно быть художником. Мы не задаемся вывести на рынок именно художников, мы готовим ребят, которые будут применены во всех сферах: в архитектуре, строительстве, анимации, дизайне. Ребята, умеющие проектировать в формате 3D, использовать программы Photoshop и Corel Draw и возможности компьютерной графики, всегда будут востребованы. Потому что те люди, которые умеют это делать руками, спокойно переложат это на компьютер», - сказал он.

В алматинской школе изобразительного искусства и дизайна обучается больше одной тысячи учеников. И не каждый оканчивает школу с дипломом художника.

«Мы по крупинкам собрали талантливых детей по всему городу. Есть, конечно, ученики, которые пришли, потому что очень хотели научиться рисовать или их родители отправили. Любой может научиться рисовать. А вот профессиональное художество - это другое. Здесь нужно понимание, фантазия и кропотливый труд. Почти каждые полгода 50-60 процентов детей отсеиваются после экзаменационных просмотров. Уровень требований жесткий, мы учим профессиональному ремеслу готовых художников и ремесленников. Мы не учим перерисовывать, мы учим создавать. Создавать в разных проекциях, видеть глубину и объем рисунка это не каждому дано», - добавил Р. Тунгушбаев.

По словам Рамазана Тунгушбаева, в Казахстане необходимо внедрять новую профессию агента или продюсера для художников, которые бы помогали бы живописцу с коммерческими вопросами и работали над их узнаваемостью.

Школа изобразительного искусства и технического дизайна имени Абылхана Кастеева была создана в 1981 году как Алматинская детская художественная школа. Это специализированное учебное заведение, дающее детям начальное художественное образование.