Причину смога в Астане озвучил Канат Бозумбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев поделился мнением по поводу решения проблемы смога в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение - в основном, это качественное топливо для частного сектора и топливно-энергетических комплексов. То есть, нужно прекратить сжигание угольного топлива в Астане. Необходимо провести сюда газ и сделать его продажу по приемлемым ценам. Это работа сейчас продолжается, более того - она сейчас обсуждается на уровне первого вице-премьера», - сказал он в кулуарах Правительства РК.

Бозумбаев привел пример возможного решения вопроса.

«Нам нужен сжиженный натуральный газ, не путайте с пропаном-бутаном. В Казахстане он еще пока не производится, либо построить завод по его производству в Костанае, к примеру, привозить его сюда и разжижать», - предложил министр.

Глава ведомства также подчеркнул, что существует риск резкого увеличения цен на теплоэнергию, если не подойти к этому вопросу с особой тщательностью.

«Если посмотреть на ТЭО трубы, построенной КазТрансГазом, то поставка этого газа может привести к значительному увеличению стоимости тепла, если использовать этот газ на ТЭЦ. Поэтому сейчас рассматриваются варианты, как можно удешевить этот процесс. Понятно, что уголь - более дешевый энергоноситель, тем более что он находится рядом, а газ - далеко. Но выбор должен быть всегда в пользу здоровья и экологии», - заключил министр.

Кроме того, по словам Бозумбаева, наличие смога не зависит от качества самого угля.