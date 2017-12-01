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Причину смога в Астане озвучил Канат Бозумбаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев поделился мнением по поводу решения проблемы смога в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Решение - в основном, это качественное топливо для частного сектора и топливно-энергетических комплексов. То есть, нужно прекратить сжигание угольного топлива в Астане. Необходимо провести сюда газ и сделать его продажу по приемлемым ценам. Это работа сейчас продолжается, более того - она сейчас обсуждается на уровне первого вице-премьера», - сказал он в кулуарах Правительства РК.
Бозумбаев привел пример возможного решения вопроса.
«Нам нужен сжиженный натуральный газ, не путайте с пропаном-бутаном. В Казахстане он еще пока не производится, либо построить завод по его производству в Костанае, к примеру, привозить его сюда и разжижать», - предложил министр.
Глава ведомства также подчеркнул, что существует риск резкого увеличения цен на теплоэнергию, если не подойти к этому вопросу с особой тщательностью.
«Если посмотреть на ТЭО трубы, построенной КазТрансГазом, то поставка этого газа может привести к значительному увеличению стоимости тепла, если использовать этот газ на ТЭЦ. Поэтому сейчас рассматриваются варианты, как можно удешевить этот процесс. Понятно, что уголь - более дешевый энергоноситель, тем более что он находится рядом, а газ - далеко. Но выбор должен быть всегда в пользу здоровья и экологии», - заключил министр.
Кроме того, по словам Бозумбаева, наличие смога не зависит от качества самого угля.
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