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Причину неприятного запаха горячей воды ищет спецкомиссия в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Причину серого цвета горячей воды, поступающей по центральным магистральным сетям в квартиры карагандинцев, и неприятного запаха воды начала устанавливать специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Комиссия создана решением руководства отдела жилищно-коммунального хозяйства, коммунальных предприятий и акимата Караганды. Стороны сочли необходимым коллегиально искать причину подачи некачественной воды в квартиры потребителей, поскольку наблюдается поток жалоб от граждан из разных районов города.
«В связи с поступлением жалоб от жителей многоэтажек на неприятный запах горячей воды решено провести комиссионные обследования. Специалисты проверят весь цикл, включая объекты водоподготовки», - сообщили в городском акимате.
Проверять качество воды будут сотрудники акимата, отдела жизнеобеспечения, специалисты теплопроизводящей компании ТОО «Караганда Энергоцентр», теплопередающей компании ТОО «Теплотранзит Караганда», теплоснабжающей компании ТОО «КарагандыЖылуСбыт», водоснабжающей компании ТОО «Караганды Су».
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