Причиной возгорания в Карабатане могло стать воспламенение электропроводки - комиссия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работа комиссии по выяснению обстоятельств несчастного случая на стройплощадке «Газотурбинной электростанции» села Карабатан в Атырауской области продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

«Специальное расследование Правительственной комиссии трагического случая, произошедшего 2 марта 2018 года в здании общежития контейнерного типа, где проживали работники ТОО PSI Stroy Industriya возглавил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев. Также в ее состав вошли представители Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, акимата Атырауской области, работников и работодателя ТОО PSI Stroy Industriya», - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, в результате пожара, с различными травмами в больницу города Атырау были госпитализированы 4 работника, 6 работников скончались на месте. Еще один человек от полученных травм скончался в больнице 3 марта.

По прибытии на место происшествия комиссией обследованы и другие 6 общежитий, в которых проживали рабочие. В них выявлены нарушения правил санитарно-технической и пожарной безопасности. Правительственной комиссией принято решение о приостановке эксплуатации общежитий до момента устранения нарушений.

Строительство газотурбинной электростанции начато в октябре 2016 года. На объекте задействовано порядка 850 человек, работающих вахтовым методом в две смены. Работники компании проживали в вахтовом городке с 7 жилыми общежитиями.

По предварительным итогам специального расследования, вероятным местом возникновения пожара определено сушильное помещение, где был установлен конвекторный электрообогреватель. Технической причиной возгорания могло стать воспламенение изоляции электрической проводки, спровоцировавшее короткое замыкание и возгорание находящихся рядом бытовых предметов.

По результатам предварительного расследования, этот групповой несчастный случай в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 186 Трудового кодекса РК квалифицирован как связанный с трудовой деятельностью. Работодателем оформлен акт по форме Н1 о несчастном случае на каждого пострадавшего и погибшего.

«Руководством ТОО PSI Stroy Industria оказана всесторонняя помощь родственникам погибших и пострадавшим. Компания взяла на себя все расходы по транспортировке тел погибших частным самолетом по месту жительства, расходы по организации похорон, а также открыты депозитные счета для родственников погибших. В настоящий момент работодателем выделено 50 млн. тенге на материальную помощь, которая будут распределена по данным счетам.

Все работники компании застрахованы от несчастных случаев на производстве. Таким образом, лица, находившиеся на иждивении погибших, будут получать страховые выплаты, предусмотренные законодательством РК», - отметили в министерстве.