Прибыла первая партия автомобилей для работы в ASTANA CITY TAXI

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астану прибыла первая партия автомобилей для работы в единообразной службе такси ASTANA CITY TAXI . Публикацией Бауыржана Канкина Baurzhan Kankin об этом событии поделился в Фейсбук аким столицы Асет Исекешев.

"Первая партия уже в городе, вторая на подходе, совсем скоро помимо новых машин, все действующие таксопарки города будут объединены под один бренд - Astana Taxi", - говорится в публикации.



Как поясняет автор поста, ASTANA CITY TAXI - единообразная городская служба такси, "этот проект мы инкубируем очень долгое время и сейчас самое время поделиться с вами". Программа реализуется без бюджетных средств, "только за счет правильного подхода к структурированию сделки и ведению транспарентных переговоров".



"Столичное такси не ругал только ленивый, замечания были как от жителей, гостей столицы так и на самом высоком уровне. Все ваши пожелания были нами услышаны и нашли свое отражение в нашей программе", - написал Б.Канкин, отметив ряд важных моментов, а именно:

- официальных перевозчиков в городе только 7, с таксопарком не более 250 машин (менее 8% рынка), все остальные это диспетчерские службы незаконно обклеившие свои автомобили или бордюрщики;

- в городе отсутствует инфраструктура, нет специальных отведенных мест в ТРЦ, на вокзалах, местах массового скопления;

- разницы между официальными перевозчиками и неофициальными никакой, официальных перевозчики не получают никаких стандартных привилегий.

Как мы хотим решить проблему? Совместно с акиматом города Астаны, Фондом Даму, Управлением предпринимательства, Управлением пассажирского транспорта и с городской ассоциацией такси.

- мы объединяем все таксопарки в единый внешний вид (как на картинке, почти как yellow cab NY);

- вводится единый внешний вид для водителей;

- вводим таксометры для всех официальных автоперевозчиков, будет единый городской тариф;

- оплата через POS-терминалы и тд.

Что мы предлагаем бизнесу? Покупку автомобилей или открытие своего таксопарка по льготным условиям:

- приобретение нового автомобиля у отечественного производителя по эксклюзивной стоимости;

- получение автомобилей в кредит на выгодных условиях (8-10%);

- выступаем в качестве гаранта, 50% залогов покрывает Даму.

- право пользования выделенными полосами (доступ к Busline и это реально эксклюзив);

- возможность парковки на специально отведенных для такси парковочных местах, где запрещено парковаться обычному автотранспорту;

- сотрудничество (приоритет при вызове) и возможность парковки на территории крупных БЦ, ТРЦ, гостиниц и пассажирообразующих пунктах города.



