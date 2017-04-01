Прибыла первая партия автомобилей для работы в ASTANA CITY TAXI
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астану прибыла первая партия автомобилей для работы в единообразной службе такси ASTANA CITY TAXI . Публикацией Бауыржана Канкина Baurzhan Kankin об этом событии поделился в Фейсбук аким столицы Асет Исекешев.
"Первая партия уже в городе, вторая на подходе, совсем скоро помимо новых машин, все действующие таксопарки города будут объединены под один бренд - Astana Taxi", - говорится в публикации.
Как поясняет автор поста, ASTANA CITY TAXI - единообразная городская служба такси, "этот проект мы инкубируем очень долгое время и сейчас самое время поделиться с вами". Программа реализуется без бюджетных средств, "только за счет правильного подхода к структурированию сделки и ведению транспарентных переговоров".
"Столичное такси не ругал только ленивый, замечания были как от жителей, гостей столицы так и на самом высоком уровне. Все ваши пожелания были нами услышаны и нашли свое отражение в нашей программе", - написал Б.Канкин, отметив ряд важных моментов, а именно:
- официальных перевозчиков в городе только 7, с таксопарком не более 250 машин (менее 8% рынка), все остальные это диспетчерские службы незаконно обклеившие свои автомобили или бордюрщики;
- в городе отсутствует инфраструктура, нет специальных отведенных мест в ТРЦ, на вокзалах, местах массового скопления;
- разницы между официальными перевозчиками и неофициальными никакой, официальных перевозчики не получают никаких стандартных привилегий.
Как мы хотим решить проблему? Совместно с акиматом города Астаны, Фондом Даму, Управлением предпринимательства, Управлением пассажирского транспорта и с городской ассоциацией такси.
- мы объединяем все таксопарки в единый внешний вид (как на картинке, почти как yellow cab NY);
- вводится единый внешний вид для водителей;
- вводим таксометры для всех официальных автоперевозчиков, будет единый городской тариф;
- оплата через POS-терминалы и тд.
Что мы предлагаем бизнесу? Покупку автомобилей или открытие своего таксопарка по льготным условиям:
- приобретение нового автомобиля у отечественного производителя по эксклюзивной стоимости;
- получение автомобилей в кредит на выгодных условиях (8-10%);
- выступаем в качестве гаранта, 50% залогов покрывает Даму.
- право пользования выделенными полосами (доступ к Busline и это реально эксклюзив);
- возможность парковки на специально отведенных для такси парковочных местах, где запрещено парковаться обычному автотранспорту;
- сотрудничество (приоритет при вызове) и возможность парковки на территории крупных БЦ, ТРЦ, гостиниц и пассажирообразующих пунктах города.
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