При уклонении индийских компаний от налогов будет применяться законодательство РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При уклонении индийских компаний от налогообложения в Казахстане будет применяться внутреннее законодательство. Об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании был одобрен проект Закона «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года».

«Протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией. Во-вторых, применять внутреннее законодательство при обнаружении уклонений от уплаты налогов и злоупотреблений положениями Конвенции. В-третьих, предотвращать налоговые уклонения путем расширения сотрудничества налоговых служб по взысканию налоговыми органами налоговых задолженностей. Вместе с тем, Протоколом вносятся изменения в термин «Казахстан», актуализированы наименования казахстанских налогов, на которые распространяется Конвенция, уточняются положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах. Концептуальные изменения касаются порядка образования постоянного учреждения резидента при разведке природных ресурсов и оказании услуг таким резидентом на территории Республики Казахстан», - сказал Б. Султанов, представляя законопроект.

По его словам, Протоколом также вносятся изменения, позволяющие облагать налогом доходы нерезидента через шесть месяцев при разведке природных ресурсов или оказании услуг, связанных с наблюдением за выполнением этих работ.

Министр также привел статистику по взаимной торговле между двумя странами. Торговый оборот между Казахстаном и Индией за последние 10 лет составил 5 миллиардов долларов США. Основной статьей казахстанского экспорта является уран и сырые нефтепродукты. В структуре импорта преобладают чай черный и лекарственные средства.