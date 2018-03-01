При получении взятки задержан аким города Жетысай

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области задержан при получении взятки аким города Жетысай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил судья Мактааральского районного суда Сеильхан Мусабеков, санкция суда в отношении акима города Жетысай Байдуалы Базарбаева вышла 20 февраля.

«Следственный судья Мактааральского районного суда Мухтар Жолдасбеков избрал для акима города Жетысай Базарбаева меру пресечения. Базарбаев поставил в залог дом стоимостью 13 миллионов тенге. В соответствии с поступившей в суд информацией, аким города Жетысай Базарбаев получил взятку в размере 200 тысяч тенге. Ему предъявлено обвинение по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса РК «Получение взятки». Ведется досудебное расследование. В суд дело еще не поступило», - сказал С.Мусабеков.

Напомним, в прошлом году аким города Жетысай Б.Базарбаев принял участие в открытии общественного туалета. Чиновник сообщил, что объект построен по инициативе акима района, на его строительство затрачено 3,1 миллиона тенге.

Автор Айнур Акбаева

