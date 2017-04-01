При падении воздушного шара в Турции погиб турист  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турист из Франции погиб в результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии, ранения получили граждане Франции, Колумбии и Турции, заявил представитель полиции провинции Невшехир, где произошла авария, передает РИА Новости.

"Сегодня утром при жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 - Турции", - сказал собеседник агентства.







Каппадокия - живописная историческая местность в 250 километрах от Анкары, она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита причудливым ландшафтом вулканического происхождения. Самый крупный из известных на сегодняшний день подземных городов в Турции был обнаружен в Каппадокии в 2014 году, его возраст составляет примерно 5 тысяч лет.



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