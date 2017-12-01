Президенты Казахстана и Кыргызстана проводят встречу в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде начались переговоры Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, прибывшего в Астану официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ» из Акорды.

«Мы встречаемся с вами второй раз после вашего избрания Президентом Кыргызстана. (...) Пусть ваш официальный визит в Казахстан по моему приглашению станет продуктивным для дружбы двух стран в будущем. Мы ждали вас, встречаем с радостью. Казахстан готов решать все поставленные вопросы. Мы работаем в условиях 26-ти лет независимости. Я лично ни разу не говорил плохого о Кыргызстане и ни разу не предпринимал каких-либо действий во вред Кыргызстану. Это правильно. Потому что мы приходим и уходим. А соседские страны остаются. Они существовали и до нас. Задача каждого поколения передать узы дружеских отношений следующему. Поэтому, добро пожаловать. Народ вас избрал, поздравляю вас», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в узком составе.







В свою очередь Сооронбай Жээнбеков выразил глубокую признательность Нурсултану Назарбаеву за приглашение. «С трапа самолета нас тепло встретили. Мы это почувствовали. Когда я избрался Президентом, мне отправили очень теплое поздравление и, пользуясь случаем, выражаю благодарность. Вы наш аксакал. Брат. В этом году 25 лет становлению дипломатических отношений между нашими странами. Прошло 20 лет, как мы подписали договор о вечной дружбе. Данный визит совпадает с этими юбилейными датами», - сказал Президент Кыргызстана.

Как ранее сообщалось, в рамках визита запланирована встреча C.Жээнбекова с Главой РК Нурсултаном Назарбаевым в узком кругу. Как ранее сообщала пресс-служба Главы Кыргызстана, лидеры двух стран также проведут переговоры в расширенном формате, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.