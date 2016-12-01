Президентскую ёлку в Бурабае посетят 200 детей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На Президентскую ёлку в Акмолинской области придут 200 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Президентская ёлка пройдет в гостинице «Риксос Боровое» в селе Бурабай 26 декабря. Тема мероприятия - «Новогодние огни ЭКСПО-2017». В празднике примут участие дети из всех районов области, в возрасте от 9 до 13 лет, в том числе сироты и дети из малообеспеченных семей. Для них 25 декабря будет организовано посещение резиденции Деда Мороза «Лапландия» и развлекательная программа.

Вечером 25 декабря в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» также будут организованы культурные мероприятия.

В 11 часов 26 декабря в гостиничном комплексе «Риксос Боровое» детей будут развлекать 25 Дедов Морозов и 25 Снегурочек. Затем дети увидят театрализованное представление «Сила дружбы и единство детей» и видеопоздравление Президента Нурсултана Назарбаева.

Детей также поздравит аким области Сергей Кулагин, сказочное представление новогодней ёлки завершится праздничным угощением, вручением памятных подарков.