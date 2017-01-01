Президентом Европарламента избран Антонио Таяни

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Представитель фракции Европейской народной партии итальянец Антонио Таяни избран президентом Европейского парламента (ЕП), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру Антонио Таяни парламентарии поддержали большинством голосов только в четвертом туре на сессии ЕП в Страсбурге. Он будет возглавлять Европарламент в течение следующих 2,5 лет.



Отметим, что в прошедших трех турах голосования ни один из шести кандидатов не набрал необходимого для избрания абсолютного большинства голосов. В связи с этим победитель был определен в четвертом туре, куда вышли только двое депутатов, получивших большее количество голосов по сравнению с другими.



В финал гонки за кресло главы Европарламента помимо Таяни вышел его соотечественник, глава фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов Джанни Пителла.



По итогам четвертого тура они набрали 351 и 202 голосов соответственно.



63-летний Антонио Таяни окончил юридический факультет университета Ла Сапиенца в Риме, в 1974-1975 гг. служил в ВВС Италии, с 1983 по 1987 гг. был специальным посланником в Ливане, СССР и Сомали, в 1987-1993 гг. возглавлял редакцию ежедневной газеты «Il Giornale», параллельно работал на радио, в 1994 году был избран депутатом Европейского парламента, где возглавлял фракцию «Вперед Италия». Европейский комиссар по транспорту в 2008-2010 гг. и по вопросам промышленности и предпринимательства в 2010-2014 гг. С июля 2014 года занимает пост вице-президента Европарламента.





