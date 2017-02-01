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Президент ждет от нового министра креатива

Президент ждет от нового министра креатива
3 Февраля 2017 12:04 2143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ждет от министра национальной экономики креативных предложений. Об этом Глава государства заявил сегодня в ходе расширенного заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

Президент отметил необходимость активизации работы  акимов по системе государственно-частного партнерства.

«Одни работают хорошо, другие не работают. Хороший источник - привлечение частных инвестиций - для решения социальных задач. В некоторых областях и регионах сотнями ввели мини детские сады и школы, а в других ничего не делается. Вот поэтому надо, здесь все акимы сидят, им лень в соседнюю область пойти посмотреть, что там делается, а сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции, то есть внутренние резервы», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем Глава государства напомнил об условиях, при которых Казахстан входит в ОЭСР.

«Мы договорились о перспективных планах - выйти на 5% рост (экономики) иначе нам не видать этого. Поэтому, какая отрасль, какая часть экономики дает рост, вот это ты обязан считать. Министр экономики это штаб, который разрабатывает креативные планы и предложения для государства, для Правительства, понял? Ты молодой министр, думаю, знания и опыта хватает», - добавил Нурсултан Назарбаев, обращаясь к главе МНЭ Тимуру Сулейменову.

 

 

Ключевые слова: Экономика, Правительство РК, Президент Казахстана, Послание Президента 2017,
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