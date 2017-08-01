Президент Южной Кореи: На полуострове больше никогда не будет войны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Диалог между Республикой Корея и КНДР должен возобновиться. Об этом заявил в четверг южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на пресс-конференции, посвященной 100 дням его пребывания на высшем государственном посту, пишет ТАСС.

«Диалог должен начаться заново. Но нельзя быть нетерпеливыми. Чтобы преодолеть десятилетия разорванных связей, необходимо время и множество усилий», - подчеркнул он.

В то же время Мун Чжэ Ин отметил, что «возобновление диалога с Северной Кореей станет возможным лишь при правильных обстоятельствах».

Мун Чжэ Ин в ходе выступления также заверил, что США не начнут боевые действия в отношении КНДР без согласия Республики Корея.

«США и президент Дональд Трамп согласились обсуждать с Южной Кореей любые шаги, которые намерены предпринять (в отношении КНДР)», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он пообещал, что «на Корейском полуострове никогда больше не будет войны».

Говоря о недавних воинственных заявлениях Трампа, южнокорейский лидер заметил, что его американский коллега таким образом пытался оказать дополнительное давление на КНДР. «Президент Трамп давил на Пхеньян, продемонстрировав твердую решимость. Не думаю, что он готовился предпринять меры военного воздействия», - сказал Мун Чжэ Ин. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады «огнем и яростью, которых мир никогда не видывал».

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. Ракеты должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием, но отложил его выполнение.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин также отметил, что вопросы истории не должны становиться препятствием на пути развития южнокорейско-японских отношений.

«Исторические проблемы не должны препятствовать развитию отношений Южной Кореи и Японии, ориентированных на будущее, - отметил он. - Именно поэтому мы должны относиться к вопросам истории именно как к вопросам истории и отделять от них сотрудничество в настоящем и будущем».