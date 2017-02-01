Президент высказался о простаивающих предприятиях и ответственности министров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря о простаивающих предприятиях, вспомнил Асета Исекешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства напомнил, что основные приоритеты и задачи были определены на Дне индустриализации, который был проведен в прошлом году. Вместе с тем, Президент обратил внимание на качество работы. Из ранее запущенных производств, 72 проекта стоимостью 150 миллиардов тенге работают с незначительной загрузкой или простаивают.

«Так что Женис (Касымбек - министр по инвестициям и развитию), ты можешь в первом пакете назвать Исекешева (бывшего министра по инвестициям и развитию, ныне аким Астаны) - «вали на бывшего» называется. Три пакета, приходя, должен сделать. Первый - валить на того, кто до тебя был. Второй пакет - на свою молодость. В третий раз готовят три пакета для следующего. Первый пакет - на Исекешева. 72 предприятия твоих, (обращается Исекешеву) сиди-сиди, ты теперь аким. 72 предприятия стоимостью 150 миллиардов тенге. У нас персональная работа есть с каждым предприятием? С каждым из них, это же все к вам относится, к сфере министерства», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент считает, что даже если удастся запустить половину из указанных предприятий, это принесет большую пользу экономике страны.