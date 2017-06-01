Президент Татарстана об ЭКСПО: Казахстан будет гордиться этим памятником столетиями 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане открылся уголок Татарстана в российском павильоне. В торжественном запуске недели Татарстана принял участие Президент этой страны Рустам Минниханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это событие мирового уровня. Три месяца здесь будет кипеть жизнь. Весь мир свои взоры обратит сюда. Вопрос энергии - это самое главное в жизненных процессах. Здесь собраны самые современные технологии и подходы. Конечно, этот проект огромный, сложный. Я полгода назад был здесь. Ахметжан Есимов (глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» - прим. авт.) показывал мне процесс строительства и подготовки. То, что было сделано за последние полгода - это героизм тех людей, которые свершили и создали этот уникальный памятник для Казахстана, чем вы будете гордиться столетиями. То, что сделано, будет служить народу Казахстана», - отметил он в своем приветственном слове.





Ахметжан Есимов в ходе мероприятия отметил, что Татарстан - ведущий инновационно развитый регион России, братский для Казахстана.

Тема участия Татарстана: «Энергия человека - драйвер международной кооперации технологического развития». Путем сенсорного управления гости могут познакомиться с известными людьми Татарстана, изображения которых появляются на светодиодной стене. Среди них спортсмены, ученые, руководители крупных компаний, внесшие весомый вклад в развитие страны.

Вместе с тем, уголок Татарстана знакомит посетителей с особенностями страны. Здесь можно сделать бесплатную фотографию на память.

На торжественной церемонии свое мастерство представил государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.



