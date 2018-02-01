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Президент снял выговор с Каната Бозумбаева

27 Февраля 2018 08:50 611
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Президент снял выговор с Каната Бозумбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев снял дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетики Каната Бозумбаева, передает МИА «Казинформ».

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«Распоряжением Главы государства снято дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетика Республики Казахстан Бозумбаева Каната Алдабергеновича», - говорится в сообщении, опубликованном в газете «Казахстанская правда».

Напомним, 10 октября 2017 года из-за ситуации на рынке ГСМ Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев внес на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву.

11 октября Распоряжением Главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, Канату Бозумбаеву был объявлен выговор.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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