Президент снял выговор с Каната Бозумбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев снял дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетики Каната Бозумбаева, передает МИА «Казинформ».

«Распоряжением Главы государства снято дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетика Республики Казахстан Бозумбаева Каната Алдабергеновича», - говорится в сообщении, опубликованном в газете «Казахстанская правда».



Напомним, 10 октября 2017 года из-за ситуации на рынке ГСМ Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев внес на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву.



11 октября Распоряжением Главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, Канату Бозумбаеву был объявлен выговор.