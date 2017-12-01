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Президент Швейцарии не исключила проведения референдума об отношениях с ЕС
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резко осложнившиеся в последние дни отношения между Швейцарией и Евросоюзом могут стать темой общенационального референдума, передает ТАСС. Об этом заявила президент страны Дорис Лойтхард в интервью, опубликованном в воскресенье в газете SonntagsBlick.
«Принципиальное голосование могло бы быть полезным», - отметила она, добавив, что Швейцарии необходимо «прояснить отношения с Европой», и «знать, в каком направлении двигаться».
Берн резко негативно отреагировал на принятое Евросоюзом 21 декабря решение об ограничении годичным сроком признания эквивалентности швейцарского биржевого права, означающее для финансистов страны ограничение на покупку и продажу акций зарегистрированных в ЕС компаний. В Швейцарии действия Брюсселя расценили как дискриминационную меру, направленную на ослабление Швейцарской Конфедерации как финансового центра, и пригрозили ответными мерами.
«Разногласия с Брюсселем находятся сейчас в фокусе (внимания)», - сказала Лойтхард. «Здесь наш подход ясен - увязывать такую техническую тему, как эквивалентность швейцарского биржевого права, с таким политическим вопросом, как рамочный договор, не является возможным», - сказала она.
По словам президента, некоторые государства -члены ЕС относят Швейцарию к той же категории, что и Великобританию, решившую покинуть Евросоюз. Другие хотят усилить свои финансовые системы за счет Швейцарии. Есть и те, кто «считает нас любителями вкусненького, которые получили слишком большую выгоду от доступа на единый европейский рынок, и они хотят усилить давление в вопросе о рамочном соглашении».
Скептицизм швейцарцев
Лойтхард сказала, что ей понятен скептицизм швейцарцев в отношении Брюсселя. Вместе с тем, по ее мнению, нет альтернативы экономическим связям с Евросоюзом, поскольку на него приходится около двух третей торговли Швейцарии. «Мы можем укрепить сотрудничество с Китаем и Индией, однако связи с ЕС по-прежнему будут иметь центральное значение», - пояснила президент. Она высказалась за «регулируемые отношения с ЕС, которые позволили бы предотвращать политические игры типа тех, что мы имеем сейчас».
Между тем в ЕС не скрывают, что принятые им ограничения в отношении Швейцарии как финансового центра обусловлены отсутствием «существенного продвижения по рамочному соглашению, касающемуся институционных вопросов». Мандат на проведение этих переговоров был одобрен сторонами в 2013-2014 годах. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение могло бы быть заключено весной 2018 года. Однако в Берне явно не торопятся ввиду отсутствия единства внутри правящей четырехпартийной коалиции: входящая в нее правоконсервативная Швейцарская народная партия усматривает в соглашении с ЕС утрату страной части своего суверенитета, и считает это неприемлемым.
Фото: © EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
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