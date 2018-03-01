Президент РК: Женщины закладывают прочный фундамент успешного будущего страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Своей верой, надеждой и любовью женщины закладывают прочный фундамент успешного будущего страны. Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев перед началом концерта «Көктем шуағы», посвященного Международному женскому дню 8 марта, в ЦКЗ «Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие женщины! 8 марта - это праздник почитания женской преданности, любви, верности семейным ценностям, самоотверженного следования идеалам женской красоты, спасающей наш хрупкий мир от разрушения. Сильный пол с особым нетерпением ждет этот весенний праздник, поскольку это единственный день в году, когда женщина соглашается со всем, что говорится в ее адрес. На самом деле, 8 марта - это прекрасная возможность для каждого настоящего мужчины проявить свои самые искренние и нежные качества. Пусть заботливая женская душа, любящее сердце вдохновляют нас и наполняют жизнь смыслом. Наши женщины олицетворяют собой неиссякаемый источник энергии, добра и созидания, вносящий бесценный вклад в укрепление мира, единства в нашем общем доме», - сказал Н. Назарбаев.





Президент подчеркнул, что на женских плечах держится вся система образования и воспитания молодого поколения, женщины берут на себя основную заботу о детях, формируют их мировоззрение, взращивают в них уверенность в себе и в своих силах. Своей верой, надеждой и любовью женщины закладывают прочный фундамент успешного будущего страны.





Как отметил Глава государства, в Казахстане насчитывается около четверти миллиона обладательниц почетных знаков «Алтын алка» и «Кумис алка». Без процветающего института материнства не может быть конкурентоспособного государства. Рождение новых граждан, приумножение нации - это главная стратегическая цель государства.

«Не случайно говорят, что женщины всегда сами создают себе проблемы. Ведь мужчин они тоже рожают сами», - пошутил Президент.

Затем Глава государства вручил подвески «Алтын алка» Р.Аяғановой и А.Тузельбаевой, отметив, что список женщин, представленных к награждению, очень велик.







В концерте приняли участие известные казахстанские артисты: Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова, Алмас Кишкенбаев, Мольдир Ауельбекова и Нуржан Керменбаев. Также перед зрителями выступили детский хор «Жас сарбаздар», коллективы театров «Жастар» и «Астана Балет».





