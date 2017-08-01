Президент РК: Завоевать право проведения ЭКСПО было совсем не простым делом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завоевать право проведения ЭКСПО было совсем не простым делом. Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев во время интервью телеканалу «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана отметил важность проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

«ЭКСПО -2017 занимает особое место, завоевать право проведения было совсем не простым делом. Мы полагали, что за все три месяца проведения выставки Казахстан посетит около 2 млн. человек. Посетило только за 2 месяца 2,5 млн. человек. На ЭКСПО зафиксировано около 20 млн посещений»¸ - подчеркнул Президент РК.



В ходе интервью Нурсултан Назарбаев также коснулся темы перехода на латиницу.

«Переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить, то есть русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается»¸ - отметил Глава государства.

Полная версия интервью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выйдет в понедельник в 21.30 на телеканале «Хабар».