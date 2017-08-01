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Президент РК выразил соболезнования Королю Испании в связи с терактом в Барселоне

Президент РК выразил соболезнования Королю Испании в связи с терактом в Барселоне
18 Августа 2017 10:54 266

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Королю Испании Фелипе VI в связи с террористическим актом в Барселоне, сообщила пресс-служба Акорды. 

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели большого количества людей в результате террористического акта.

«Казахстан категорически осуждает варварское нападение, направленное против мира и безопасности и поддерживает расширение глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом», - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Королю Испании Фелипе VI, семьям и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, 17 августа в результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

В Испании объявлен трехдневный траур.

 

 

 

 

 

Ключевые слова: Испания, Президент Казахстана,
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