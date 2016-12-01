Президент РК: Странам ЕАЭС необходимо создать антикризисный совет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

В заседании также приняли участие президенты России, Армении и Кыргызстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил подготовку Таможенного кодекса ЕАЭС, при разработке которого приоритет отдавался соблюдению интересов граждан стран-участниц, а также созданию прозрачных и стабильных правил ведения бизнеса.

«Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, благодаря совместным усилиям нам удалось продвинуться в реализации основных приоритетов, изложенных Казахстаном в начале года. Подготовлен к подписанию один из ключевых документов нашей интеграции - Таможенный кодекс ЕАЭС», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также обратил внимание на завершение работы над программой развития электроэнергетического рынка, подготовку плана либерализации по секторам услуг и начало процесса по формированию общего финансового рынка ЕАЭС.

Глава государства подчеркнул укрепление международного сотрудничества в период председательства Казахстана.

«Мы достаточно серьезно продвинулись в этом направлении. В октябре вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Рассматривается вопрос о начале переговоров по созданию аналогичных зон с Ираном, Индией, Сингапуром и Египтом. Подписано более 25 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии с различными странами. Взят курс на сопряжение «экономического пояса Шелкового пути» с нашим союзом. Идет поиск точек соприкосновения с Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что активно ведутся переговоры по торговым соглашениям с Китаем и Израилем, интерес к союзу проявляют государства Южной Америки.

Глава государства сообщил, что логическим этапом деятельности по развитию международных экономических связей ЕАЭС является заявление о развитии торговой политики, где обозначены основные принципы сотрудничества с иностранными партнерами.

«Вместе с тем, мы не должны забывать, что работа над торговыми соглашениями требует системности, максимальной прагматичности, учета интересов всех членов нашего союза. Важно тщательно анализировать структуру тарифных обязательств, перечень возможных изъятий с учетом наших возможностей и ограничений, просчитывая все риски и новые возможности», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана указал ряд факторов, влияющих на работу в рамках ЕАЭС, среди которых - ухудшение мировой экономической конъюнктуры и нерешенные внутренние вопросы самого объединения.

«Особая роль по решению проблемных вопросов, прежде всего, должна отводиться Евразийской экономической комиссии. Сегодня важно заглянуть за горизонт кризиса, вырабатывать системные и долгосрочные решения, позволяющие выстроить дальнейшую стратегию развития ЕАЭС. В связи с этим необходимо создать антикризисный совет. Если главы государств это поддержат, предлагаю поручить комиссии совместно с нашими правительствами рассмотреть данный вопрос и принять соответствующее решение», - сказал Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал руководству Кыргызстана успешной работы на посту председателя ЕАЭС.