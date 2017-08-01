Президент РК принял Дмитрия Медведева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поприветствовал председателя Правительства Российской Федерации и отметил важность проведения подобной встречи в современных экономических условиях.

В свою очередь, Дмитрий Медведев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за предоставленные возможности для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

- Мы радуемся успехам дружественного Казахстана в связи с проведением выставки ЭКСПО-2017. Это действительно большое событие и для Вас, и в целом для нашего союза. Мы сегодня обсуждаем текущие экономические вопросы в рамках Евразийского межправительственного совета. Хочу поблагодарить Вас за прекрасные условия работы и выразить надежду на то, что наши двусторонние отношения будут развиваться также хорошо и поступательно, как это было в последние годы, - сказал председатель Правительства Российской Федерации.