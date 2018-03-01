Президент РК принимает конкретные меры по улучшению жизни казахстанцев – эксперт из Сингапура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять социальных инициатив, озвученных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым прокомментировал почетный секретарь Сингапурского Пресс-Клуба (Singapore Press Club) Сантош Кумар, передает МИА «Казинформ».

«Материальные выгоды играют значительную роль, однако социальное единство имеет более жизненно важное значение. Президент Нурсултан Назарбаев четко понимает, что необходимо улучшать условия жизни социально уязвимых слоев населения, что будет также способствовать экономическому росту Казахстана. Таким образом, он уделяет особое внимание удовлетворению основных потребностей народа, таких как жилье, высшее образование, повышение заработной платы и улучшение удобств нуждающихся», - подчеркнул Сантош Кумар.

Он отметил, что в свете всеобъемлющей модернизации страны, Президент Казахстана старается охватить все направления развития.

«Часто социально уязвимым слоям населения приходится «кричать», чтобы их услышали. В данном случае примечательно, что Президент понимает, что их беспокоит, и принимает конкретные меры по улучшению условий для их жизни. Это наглядный пример предоставления равных возможностей, посредством проявления заботы к более незащищенным категориям. Казахстан извлечёт только пользу от этих инициатив, поскольку народ будет един в дальнейшем развитии страны», - сказал Сантош Кумар.