Президент РК предложил новую ипотеку под 7% на 25 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новую ипотечную программу «7-20-25» предложил Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы готовы сделать новый шаг по пути социальной модернизации. Я предлагаю пять президентских социальных инициатив. Первая инициатива - новые возможности для приобретения жилья каждой семье. Мы много сделали за последние годы, для того, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья. За прошлый год введено 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Это абсолютно рекордные цифры, которых мы раньше никогда не достигали. Однако, этого недостаточно. До сих пор немало семей не имеют собственного жилья. Это проблема исключительной социальной значимости. Надо создать все условия для ее решения, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс. Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможностей семейного бюджета», - сказал Н.Назарбаев.



Президент озвучил основные параметры предлагаемой программы «7-20-25». То есть, каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге по следующим условиям. Ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год. Первоначальный взнос - не более 20 процентов. Срок кредита 25 лет.