Президент РК поручил выделить 20 тысяч грантов и построить общежития для студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выделить дополнительно 20 тысяч образовательных грантов и построить общежития для 75 тысяч студентов поручил Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третья инициатива - повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи. Сегодня в вузах страны обучается более 530 тысяч молодых людей, из них почти 30 процентов по грантам, выделяемым государством. Для повышения доступа и качества высшего образования предлагаю следующие меры. В 2018-2019 учебном году выделить еще 20 тысяч грантов, к тем 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч, если будет необходимо - больше, на обучение бакалавров по техническим специальностям, где есть спрос для новой экономики, индустриальных программ, которые мы проводим. Это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвертой промышленной революции. Речь идет, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий», - сказал Н.Назарбаев.

Глава государства также отметил, что необходимо повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных вузах. Это будет способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ, что является общемировым трендом. Это вложения в человеческие ресурсы.

Также Президент напомнил, что многие иногородние студенты страдают от необеспеченности жильем. Остро стоит вопрос обеспечения их общежитиями. Необходимо развернуть работу по строительству общежитий вузами и колледжами девелоперскими компаниям на принципах государственно-частного партнерства. Государство, со своей стороны, через Министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возвращение части инвестиций, направленных на строительство общежитий.





«Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест - это позволит полностью решить вопрос с учетом потребности в ближайшие годы», - сказал Глава государства.



