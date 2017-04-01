Президент РК поручил принять казахский алфавит в новой графике до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике, заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости. (...) История изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами. В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» я сказал: «Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу». Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит. То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице. А сейчас приступим к подготовке начала перехода на латинский алфавит», - отметил Глава государства в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

По мнению Лидера нации, переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке.



«Поэтому 2025 год не за горами, и Правительству нужно иметь четкий график перехода казахского языка на латиницу. В наших школах все дети изучают английский язык. Это - латиница. То есть для молодежи не будет проблем. Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу. Конечно, в период адаптации определенное время будет работать и кириллица», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.