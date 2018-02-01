Президент РК подписал закон о ратификации соглашения с ООН по субрегиональному отделению
27 Февраля 2018 15:38 842
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Соглашения между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
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«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии», - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Внешняя политика Казахстана, ООН,
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