Президент РК подписал закон о ратификации соглашения с ООН по субрегиональному отделению

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Соглашения между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии», - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.