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Президент РК подписал закон о ратификации соглашения с ООН по субрегиональному отделению

27 Февраля 2018 15:38 842
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Президент РК подписал закон о ратификации соглашения с ООН по субрегиональному отделению

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Соглашения между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

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«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии», -  говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Внешняя политика Казахстана, ООН,
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