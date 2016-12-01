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Президент РК побывал на российском заводе по производству лекарств

Президент РК побывал на российском заводе по производству лекарств
25 Декабря 21:17 167

АСТАНА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил компанию «Биокад», сообщает пресс-служба Акорды.    

Глава государства посетил ЗАО «Биокад», которое является ведущей в России инновационной компанией полного цикла создания лекарственных препаратов. 

Предприятие использует принципы математического моделирования при проведении клинических исследований, что позволяет увеличить вероятность выбора оптимальных способов применения лекарственных препаратов.

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, Казахстан и Россия,
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