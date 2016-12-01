Президент РК побывал на российском заводе по производству лекарств
АСТАНА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил компанию «Биокад», сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства посетил ЗАО «Биокад», которое является ведущей в России инновационной компанией полного цикла создания лекарственных препаратов.
Предприятие использует принципы математического моделирования при проведении клинических исследований, что позволяет увеличить вероятность выбора оптимальных способов применения лекарственных препаратов.
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