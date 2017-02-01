Президент предлагает акимам повышать зарплату сотрудникам за счет сокращения штатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК считает необходимым дать возможность акимам сокращать штаты, а сэкономленные на этом деньги перераспределять среди лучших сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопрос Главы государства, в областном акимате работает 96 человек и имеется 12 вакансий. Как выяснилось, в акимате ВКО имеется 11 вакансий.

«Вы экономите эти деньги и отдаете другим. Давайте сократим их и деньги вам оставим. Каждому надо дать такое право - министру, акимам. Я прошел все стадии работы. С низовых - завод, заводское управление - город, район, область, республика», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Глава государства добавил, что если в отделе сидит 15 человек, все выезжают на трех, которые пашут день и ночь и голова у них работает, остальные просто переставляют ручку.

«Зачем такой балласт держать, лучше уволить, эту зарплату раздать хорошо работающим людям. У вас тогда будет возможность выбрать квалифицированные кадры», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, на сегодня в государственной службе республики занято 94 тысячи человек и 17% должностей являются вакантными.

«То есть из 100 тысяч - 18 тысяч это вакансии. Я не имею ввиду, что все 18 тысяч вакансий сократить, может, есть среди них специальности, которые нужны. Но все равно, все что возможно - балласт сократить, зарплаты оставить. Разрешить акимам и министрам распределить между хорошо работающими людьми, поднять зарплату. Во-первых, это и есть борьба с коррупцией. По зарплате в рамках пяти институциональных реформ, мы к этому вопросу по доходам госслужащих еще не подошли. Кода улучшиться положение, мы вернемся к этому. Мы поднимем доходы, цель заключается в том, чтобы зарплата госслужащих приблизилась к бизнесу», - заключил Нурсултан Назарбаев.