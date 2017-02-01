Президент потребовал объяснить низкие темпы приватизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал объяснить причины сохранения при министерствах подведомственных, выставленных на приватизацию объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все цепляются, почему-то тормозят приватизацию. Я не понимаю. Все мы вроде согласны - государственной экономики должно быть мало. Мы определили по уровню ОЭСР - 15%. На эту цифру, может быть, сразу не выйдем, ведь снижение с годами должно быть?! По-моему поручению проведена повторная инвентаризация подведомственных организаций. По ее итогам - в госсобственности продолжает функционировать 7 тысяч организаций и предприятий. Создается впечатление, что некоторые министерства не хотят расставаться с подведомственными организациями. Зачем? Хотя я могу объяснить, конечно, зачем. Но это неприятный будет случай», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании Правительства.

Президент поручил Правительству подготовить исчерпывающий перечень организаций и предприятий, которые должны остаться в соответствии с принципом «Yellow pages».

«Если организация сохраняется за государством, дайте четкое объяснение, почему? Чего мы боимся? Сами не можем руководить и дать этому предприятию прибыльную работу и рабочие места людям, и не даем никому! Всех не вошедших в этот перечень нужно приватизировать либо ликвидировать до 2020 года. Ранее утвержденный перечень комплексного плана приватизации необходимо реализовать не в 2020 году, а в 2017-2018 - два года вам дается», - заключил Глава государства.