Президент поручил уволить оказывающих давление на бизнес сотрудников органов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил увольнять сотрудников правоохранительных органов, которые без причины возбуждают уголовные дела в отношении бизнесменов.

«Только за последние два года органами госдоходов возбуждено 17 тысяч уголовных дел. Ладно, 17 тысяч возбудили, но по 9 тысячам из них производство прекращено в виду отсутствия состава преступления. Кто это сделал?», - отметил Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства.

В свою очередь министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что в прошлом году ведомство эту проблему очень детально с Генеральной прокуратурой обсудило.

«По результатам четвертого квартала, вы правильно ставите вопрос, 30% до этого возбужденных уголовных дел по реабилитирующим основаниям отменялось, это означает, что было давление, но мы до 10% сократили, работу продолжаем», - заверил Бахыт Султанов.

Генеральный прокурор РК Жакип Асанов сообщил, что в первом полугодии было возбуждено в 10 раз больше подобных уголовных дел, чем во втором.

«В первом полугодии было 6 тысяч уголовных дел возбуждено, во втором менее 600. На стыке первого и второго полугодия мы разобрались, там действительно было очень много злоупотребления. Уголовный процесс в этой части - там были возможности для того, чтобы завести уголовное дело на любого предпринимателя. Сейчас мы там фильтры выставили и в 10 раз уменьшилось», - сказал Жакип Асанов.

Глава государства поручил увольнять из правоохранительных органов за заведение уголовных дел без оснований.

«Это скрытый рэкет бизнесменов. Напугать надо, завести уголовное дело, потом он бегает (бизнесмен) готов на что хочешь. Кто это сделал из правоохранительных органов, он не должен оставаться на работе. Почему 9 тысяч заведенных дел оказались напрасными. Вот проверь, кто такие», - добавил Нурсултан Назарбаев, обращаясь к Генеральному прокурору.