Президент поручил Султанову не заставлять ведомства осваивать бюджет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил министру финансов Бахыту Султанову перераспределить неосвоенные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министра, по итогам 2016 года «по республиканскому бюджету сберегли 110 млрд тенге за счет нераспределенного резерва Правительства. Неосвоено 36 млрд тенге».

«Во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит. Доказывает: дайте туда, дайте сюда. Значит, это были необоснованные требования. Раз не освоили - изъять эти деньги надо и отдать тем, кто осваивает! Не надо заставлять осваивать. И в следующий год сократить средства для этого ведомства. Им лишь бы набрать денег. А ты всем раздаешь. Тебе поручен карман государства, казна. Защитник денег государства, который экономит и предлагает», - заявил Нурсултан Назарбаев.

При этом Султанов добавил, что в 2015 году мы при уточнении, на стадии оптимизации расходов, процент исполнения бюджета составлял 99%.

«И тогда было выделено 800 млрд тенге новых денег. Процент исполнения поэтому 98,2%. Но в целом неосвоено 36 млрд. Причины стандартные от администраторов: изменение условий заключения контрактов и отставание от графика работ», - резюмировал он.