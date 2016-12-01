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Президент подписал поправки по вопросам господдержки жилищного строительства

Президент подписал поправки по вопросам господдержки жилищного строительства
28 Декабря 2016 12:58 174

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства», направленный на приведение законодательства в области защиты конкуренции в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также предусматривающий меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства, сообщила пресс-служба Акорды. 

Текст Закона публикуется в печати.

Ключевые слова: Президент Казахстана, Жилье,
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