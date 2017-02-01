Президент: Почему чиновники сидят там, где мы их сократили?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал меры по поддержке бизнеса, которые идут наряду с административными барьерами для предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году, мы говорили, в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса мы заняли 35 место. Аплодисменты, хвала и честь. Хороший показатель. Однако серьезных улучшений бизнеса в этом плане я пока не видел», - заявил Президент Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании Правительства.

По данным Главы государства, по итогам девяти месяцев прошлого года объем выпуска товаров и услуг в малом и среднем бизнесе (МСБ) сократилось на семь процентов. Количество действующих субъектов МСБ снизилось на семь процентов, а численность занятых - на три процента.

«Есть такая присказка: «гора родила мышь». Конечно, колебания курса повлияли, но эти цифры характеризуют совсем по-другому. Как они будут расти, если все время увеличивается регуляторная нагрузка на бизнес?!», - посетовал Назарбаев.

По его словам, в целом, по республике контрольные и надзорные функции осуществляют 61 ведомство - 45 центральных, 16 на местах.

«Не дают открывать частный бизнес. Невозможно! Почему? Это же в наших руках?! Кто это делает? Где сидит «пятая колонна» внутри Правительства? Мы говорим одно, принимается решение, а делается по-другому. По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», бизнесменам предъявляется 28 тыс. требований. Тимур Муратович (Сулейменов - министр национальной экономики), вы же пришли, может разберетесь с этим? Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками, госуслуги переводятся в электронный формат, однако фактического сокращения сотрудников и проверяющих органов не происходит. Почему чиновники сидят там, где мы сократили? Удивительность саморазмножения - проверяющих сокращают, а количество чиновников остается таким же. Чудо какое-то вообще!», - возмутился Глава государства.

Президент поручил Правительству совместно с Генпрокуратурой и НПП «Атамекен» провести масштабную ревизию количества контрольно-надзорных функции и доложить результаты в течение первого квартала.