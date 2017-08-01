Президент отметил необходимость создания научного центра в сфере сельского хозяйства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с ректором Казахского национального аграрного университета Тлектесом Есполовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи ректором Казахского национального аграрного университета была представлена информация о деятельности и перспективах развития вуза.

- На сегодняшний день мы являемся членами одиннадцати международных консорциумов. С 2015 года мы участвуем в рейтинге лучших университетов мира по версии QS ЕЕСА («Развивающаяся Европа и Центральная Азия»), заняв в первый год в рамках данной оценки 67 место среди 150 вузов. В настоящее время в работе университета находятся порядка 50 научных проектов, - сказал Тлектес Есполов.

Ректор проинформировал Главу государства об Агротехнологическом хабе университета, деятельность которого будет способствовать инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса.

- Агрохаб предназначен для поиска, привлечения и трансферта новых технологий, знаний, стартап проектов, а также для реализации механизмов государственно-частного партнерства, самофинансирования и автономии вуза, - заключил Т.Есполов.

Президент Казахстана подчеркнул целесообразность создания научного центра в области сельского хозяйства в масштабах всей страны.

- Необходимо повысить эффективность внедрения результатов научных исследований и подготовки специалистов. Кроме того, следует увеличить объем производства конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции АПК, - сказал Нурсултан Назарбаев.