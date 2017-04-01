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Президент отметил хороший уровень боеготовности казахстанской армии

Президент отметил хороший уровень боеготовности казахстанской армии
12 Апреля 2017 13:42 264

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошла встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с министром обороны Сакеном Жасузаковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных сил страны и реализации поставленных перед армией задач.

Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной работы.

- Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.
Жасузаков проинформировал Главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.

- На сегодняшний день Вооруженные силы укомплектованы на 93%. Для сравнения в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы. В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс солдат срочной службы, - доложил министр обороны.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

 

Ключевые слова: Армия, Президент Казахстана,
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