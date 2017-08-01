Президент осмотрел пахотные земли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев во время рабочей поездки в Акмолинскую область побывал на пахотных землях ТОО «Ұмай жер» в Зерендинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства обошел зерновые посевы и встретился с сельхозтоваропроизводителями. Кроме того, Президент ознакомился с состоянием зерновых культур и подготовкой к уборочной кампании.

Во время встречи фермеры поблагодарили Главу государства за оказываемую государственную поддержку.



«В середине 90-х у нас встал вопрос, что мы будем производить. Сейчас нас волнует вопрос, куда будем продавать произведенную продукцию. Поэтому со стороны государства в этом отношении ведется большая работа», - сказал Президент.



Глава государства пожелал аграриям благоприятных погодных условий и больших достижений.



«Акмолинские дихане самые лучшие. Я всегда говорю: сельское хозяйство - основная сфера Казахстана. Я верю, что в этом году все будет хорошо, и мы получим много зерна», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.



Созданное в 2009 году ТОО «Ұмай жер» занимается производством пшеницы, масленичных культур. Хозяйство располагает 26 тыс. га земли, из которых 16,6 тыс. - пахотные земли, 6,4 тыс. - пастбища. В 2016 году общий объем зерна превысил 26,2 тыс. тонн. В этом году средняя урожайность составила 21 центнеров с гектара.

Товарищество, возглавляемое Абдулом Халил Наджибуллой, в этом году посеяло зерно на площади 16,6 тыс. га. Руководство ТОО считает, что уборочная кампания в этом году пройдет по плану.

В настоящее время у товарищества имеются 23 высокопроизводительных комбайна «New Holland», «Класс» и «Вектор-410», 9 тракторов, 3 «КАМаЗа» и 2 грузовика «Газ-53». В товариществе работают свыше 130 человек.